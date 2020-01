«Questa carabina è di mio padre». E gliela ruba da sotto il naso: scoperto e denunciato

Una storia a dir poco rocambolesca: C.R., 63enne di Trento, è stato denunciato dai carabinieri di Cittadella per furto.

I fatti

Tutto ha inizio quando il trentino trova su Internet l'annuncio relativo a una carabina messa in vendita da un 76enne di Cittadella. Mostrandosi interessato, il 56enne si reca nell'Alta il 19 gennaio scorso per visionare di persona l'arma in quanto sostiene che fosse di suo padre: per questo motivo si sente forse legittimato a possederla di diritto, tanto da approfittare di un momento di distrazione dell'anziano per scappare carabina in mano. Il 76enne di Cittadella denuncia il fatto ai militari dell'Arma, che provvedono a recarsi a casa del ladro per recuperare l'arma, che però non c'è. E per un motivo ben preciso: gli era da poco stata sequestrata dalla Forestale in quanto l'uomo girava per i boschi trentini imbracciando la suddetta carabina pur senza permesso.