Il pieno all'auto? Pagato con le carte di credito rubate: denunciato

Quattro paesi in "ballo". E un colpevole: denuncia per furto per F.G., di Legnaro.

I fatti

Ad effettuarla i carabinieri di Santa Margherita d'Adige, che hanno fermato l'uomo in un distributore di benzina di Cavarzere, dove l'uomo aveva pagato il pieno alla propria auto con una delle carte di credito rubate a una donna residente a Borgo Veneto. Scoperto l'inganno è stato denunciato.