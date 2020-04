Tentato furto in corsia: l'infermiera la scopre mentre ruba il cellulare di una paziente

Doppio intervento giovedì per la polizia all'interno dell'ospedale civile di Padova.

Tentato furto

Gli agenti sono intervenuti una prima volta durante la mattinata, quando il personale sanitario ha allertato il 113 dopo che un'infermiera aveva sventato un furto. Una 26enne bulgara arcinota alla Giustizia si era introdotta in un reparto ed era stata scoperta mentre cercava di rubare lo smartphone di una degente. La giovane straniera è stata bloccata e trattenuta fino all'arrivo della polizia che ha poi formalizzato una denuncia nei suoi confronti. Al provvedimento si è poi aggiunto un daspo urbano che le vieta di fare ritorno nel capoluogo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Bivacco

Qualche ora dopo, alle 17, una pattuglia di agenti impegnata in un servizio in motocicletta è nuovamente stata dirottata in via Giustiniani, stavolta al pronto soccorso. Lì, poco lontano dall'ingresso, aveva allestito un bivacco di fortuna un uomo di origine marocchina, sgomberato e anch'egli colpito dal daspo.