Un fugace abbraccio, e la collanina sparisce: denunciate le colpevoli del furto ai danni di un 80enne

Fa molto caldo, eppure gli "abbracci" si susseguono: i carabinieri di Codevigo hanno denunciato la 27enne D.M. e la 28enne G.L., entrambe di origini romene e pregiudicate, per furto aggravato.

I fatti

È successo nella mattinata di venerdì 10 luglio proprio a Codevigo: un pensionato 80enne stava tranquillamente passeggiando in paese quando è stato avvicinato dalle due donne, le quali gli hanno sfilato una collanina in oro giallo (del valore di circa 300 euro) con l'ormai celebre "tecnica dell'abbraccio" per poi sparire. Accortosi del furto l'uomo si è subito recato dai carabinieri della locale stazione, che dopo una breve indagine sono riusciti a risalire alle due colpevoli.