Un attimo di distrazione e il portafoglio sparisce: colpevoli scoperti dopo la lunga indagine

Compagni di furto. Scoperti a distanza di quattro mesi: i carabinieri di Albignasego hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso M.V., uomo di 44 anni di origini romene, e M.N., donna di 51 anni anch'essa di origini romene, entrambi senza fissa dimora e pregiudicati.

I fatti

Tutto ha avurto inizio il 20 giugno, quando all'interno del supermercato "Mega" di Maserà di Padova la coppia ha sottratto a una 50enne di Selvazzano Dentro - approfittando di un momento di distrazione - il portafoglio, contenente 200 euro in contanti, la tessera Bancomat e documenti personali, per poi dileguarsi nelle vie circostanti. Dopo una lunga indagine durata più di 4 mesi i militari dell'Arma sono riusciti a risalire ai due colpevoli, deferendoli.