Sfruttano la chiusura per rubare nel negozio di telefonia: coppia colta sul fatto

Hanno approfittato della chiusura imposta dall'allerta sanitaria, uscendo dalle proprie abitazioni e svaligiando un negozio. Un'azione che non è però passata inosservata e che costata una duplice denuncia a due uomini.

Il furto

Martedì sera alla centrale operativa del 112 è giunta una segnalazione per un furto in corso ai danni dell'esercizio Phone System, rivenditore di cellulari e articoli di telefonia di corso del Popolo. Sul posto si è precipitata una pattuglia di carabinieri che hanno sorpreso all'interno del locale due uomini di origine napoletana residenti a Padova. La coppia stava facendo man bassa di alcune batterie per smartphone disposte sugli scaffali del punto vendita gestito da un uomo di nazionalità cinese. Il 50enne B.C. e il 46enne S.V. sono dunque stati trasferiti in caserma e denunciati sia per furto aggravato che per l'inottemperanza all'obbligo di uscire di casa solo per comprovati motivi di necessità e urgenza.