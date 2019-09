Devasta l'appartamento e ruba i mobili: l'inquilina sparisce a fine contratto

Pensava di ritirare le chiavi e cavarsela con una passata di intonaco e qualche pulizia prima di rimettere in affitto la casa. Invece a causa di un'inquilina senza scrupoli ha dovuto fare i conti con danni ingenti un 86enne padovano.

Lo scempio

La scoperta risale a qualche giorno fa, quando l'uomo e i suoi parenti si sono resi conto di non avere più notizie della 43enne tunisina che viveva in un appartamento di proprietà dell'anziano a Selvazzano. Il contratto d'affitto era in scadenza e la donna se ne sarebbe dovuta andare; oltre a sparire senza preavviso ha però lasciato di sé un ricordo indelebile. Quando hanno varcato la soglia si sono trovati davanti le stanze sventrate e semi vuote, perché parte dei mobili e delle suppellettili era scomparsa insieme alla nordafricana. E ciò che non aveva potuto portar via lo aveva irrimediabilmente rovinato.

La denuncia

Il proprietario ha quindi chiamato i carabinieri che, a fronte delle evidenti prove, hanno raccolto i dati della donna avviando le ricerche. Un'indagine che si è conclusa a inizio settimana, quando A.B.H. è stata rintracciata e denunciata per furto e danneggiamento.