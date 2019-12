Nasconde la refurtiva nello zaino: bloccato nel parcheggio a un passo dal realizzare il colpo

Ce l'aveva quasi fatta. Pochi passi ancora e si sarebbe allontanato abbastanza da non essere preso. Invece si è trovato davanti la polizia e ha dovuto riconsegnare il bottino.

Il colpo

É successo giovedì pomeriggio al negozio Decathlon di via Venezia, dove un 36enne è riuscito a infilarsi nello zaino alcuni capi di vestiario, raggiungendo poi l'esterno della struttura senza passare dalle casse. I suoi movimenti non sono però sfuggiti al personale, tanto che il responsabile lo ha immediatamente seguito fino al parcheggio allertando nel frattempo il 113. In pochi minuti una pattuglia della Squadra volante è arrivata sul posto, facendogli vuotare la sacca e restituire tutta la refurtiva, del valore di 130 euro. L'uomo, italiano originario della Bassa Padovana, è quindi stato identificato e denunciato.