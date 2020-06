Scippo con l'abbraccio: nuovo colpo per la 28enne che deruba le anziane

Proseguono le indagini sulla 28enne romena G.L. e con esse emergono nuovi casi di scippo con la famigerata tecnica "dell'abbraccio".

I precedenti

La giovane donna , senza fissa dimora e arcinota alle forze dell'ordine per una sfilza di precedenti specifici, il 3 giugno era stata denunciata per aver derubato dei gioielli una 76enne di Stanghella e una 80enne di Vescovana rispettivamente il 14 e il 19 maggio scorsi. Le indagini avviate grazie alle testimonianze delle vittime in quelle due occasioni avevano permesso di capire che la responsabile era sempre la stessa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'ultimo scippo

Negli ultimi giorni una nuova macchia si è poi aggiunta alla sua lunga fedina penale. I carabinieri hanno infatti scoperto che G.L. il 30 maggio era tornata in azione a Castelbaldo ripetendo il copione. Aveva avvicinato una 81enne chiedendole delle informazioni e avvolgendola in un caloroso abbraccio fingendo di volerla ringraziare. In realtà le aveva strappato dal collo una catenina con una medaglietta d'oro riuscendo poi a scappare. Anche in questo caso l'identikit fornito dall'anziana le è stato fatale e lunedì le è stata notificata l'ennesima denuncia per furto con destrezza.