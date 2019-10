Furti a ripetizione, banda di giovanissimi nei guai. Sono tre fratelli e una ragazzina

Per almeno due volte avrebbero preso di mira alcuni distributori automatici lungo via Gauslino, nel centro di Piove di Sacco. Questa l'accusa mossa dagli inquirenti nei confronti di un gruppo di giovanissimi.

Le indagini

L'unico maggiorenne ha 22 anni. Origini nordafricane ma da anni residente in paese, è il maggiore dei tre fratelli coinvolti. Con i due più piccoli e una ragazza di Chioggia, tutti 17enni, avrebbe svaligiato in almeno due occasioni i distributori di snack e bibite lungo la strada. I colpi contestati risalgono al 17 e 18 settembre scorsi e l'immediato avvio dell'indagine ha permesso di ricondurre la presenza del gruppetto in zona proprio in quei momenti. I ragazzi, tutti raggiunti da una denuncia per furto aggravato in concorso, sarebbero riusciti a trafugare circa mille euro in monetine.