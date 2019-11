Manomette il contatore per rubare la corrente elettrica al vicino di casa

Sperava di risparmiare sulle bollette senza rinunciare alle comodità, facendo gravare i costi sui vicini. Invece ha rimediato una denuncia, con l'accusa di furto aggravato.

La denuncia

Lo scroccone smascherato dai militari di Cadoneghe è M.A., 54enne originario di Camponogara nel Veneziano ma residente a Noventa Padovana. E lì ha messo in atto il suo piano, rubare l'energia elettrica di un'altra persona puntando un'abitazione di via Panà, poco lontano da Camin. A rendersi conto che qualcosa non andava è stata proprio la vittima, che ha allertato i carabinieri e fatto partire gli accertamenti che giovedì sono confluiti in una denuncia. A quanto ricostruito il veneziano avrebbe manomesso il contatore dell'altra abitazione, riuscendo a collegare l'impianto al suo che di fatto veniva quindi alimentato a spese dell'inconsapevole vicino.