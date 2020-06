Incetta di tonno e formaggio al supermercato: la merce non pagata vale una denuncia

Si è imbottito gli indumenti di generi alimentari, ma i suoi movimenti non sono sfuggiti alla vigilanza del negozio che ha allertato la polizia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tentativo di furto

Sono da poco passate le 14.30 di sabato quando dal supermercato Interspar di via Pontevigodarzere parte una chiamata al 113. Dal negozio viene richiesta la presenza di una pattuglia poiché il personale della sicurezza privata aveva appena sorpreso un uomo che tentava di mettere a segno un furto. Il 50enne M.G., originario di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) che vive a Padova senza una dimora fissa, si era mescolato agli altri clienti appartandosi tra gli scaffali e infilandosi addosso dodici confezioni di tonno e altrettante di Grana padano per un valore complessivo di 270 euro. I suoi movimenti sospetti erano però stati notati dalla sicurezza che, vedendolo avviarsi verso l'uscita senza passare dalle casse, lo aveva preso da parte. All'arrivo della polizia l'uomo ha dovuto riconsegnare la refurtiva e,una volta identificato, è stato denunciato per tentato furto aggravato.