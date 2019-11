Per mesi ruba il gasolio dai veicoli aziendali, scoperto in auto con una tanica colma

Lo hanno scoperto all'esterno della ditta, a bordo della sua auto con una tanica piena di gasolio. Un indizio di colpevolezza pesante, poiché l'uomo era già sospettato di aver rubato in più occasioni il carburante.

Gli ammanchi

Circa una volta a settimana negli ultimi sei mesi, che significa oltre venti episodi. Episodi in cui l'uomo, 50enne di San Martino di Lupari, avrebbe derubato i suoi datori di lavoro. Le indagini che hanno portato all'appostamento e alla denuncia sono cominciate quando i titolari della Celenit Spa, azienda di Tombolo che produce materiali isolanti, si sono rivolti ai carabinieri. Nella sede di via Bellinghiera erano stati notati diversi ammanchi di carburante da alcuni mezzi aziendali. Piccole quantità, ma quando il fatto ha cominciato a ripetersi con cadenza pressoché settimanale, pensare a coincidenze o sviste è stato impossibile.

Il blitz

Ne è quindi nato un lungo lavoro di accertamenti e osservazioni, che hanno portato gli inquirenti a orientare i propri sospetti su qualcuno che conoscesse bene l'ambiente e vi avesse accesso. La svolta è arrivata martedì sera, quando una pattuglia si è appostata all'esterno dell'edificio industriale. Attorno alle 20, nel buio, ha fatto la sua comparsa un'automobile guidata da un uomo. Fermato il mezzo, a bordo è stata trovata una tanica in plastica con all'interno quindici litri di carburante. Un dettaglio che ha inchiodato il 50enne B.M., identificato e denunciato per furto continuato. A suo carico risultano numerosi casi in cui si sarebbe appropriato del gasolio, rubandone qualche centinaio di litri. Grazie al provvedimento sarà ora possibile eseguire ulteriori accertamenti per accertare l'esatto numero di furti e quantificare con precisione l'entità del carburante sottratto.