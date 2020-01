Cerca di nascondere dolci e caramelle nel giubbotto appena rubato: per la donna scatta la denuncia

Tradita dalla sua golosità: una donna di origini romene è stata denunciata dalla polizia di Padova per furto.

I fatti

Succede tutto nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio, nella centralissima piazza Garibaldi: sono da poco passate le 15 quando la donna entra nel negozio di dolciumi "Ods" intenzionata a fare man bassa di caramelle e quant'altro. Viene però colta in flagrante, e all'arrivo degli agenti si scopre che voleva provare a svignarsela con dolciumi per un valore complessivo di 100 euro. E non è l'unica sorpresa di giornata: grazie alla perquisizione personale la donna viene trovata in possesso di un giubbotto rubato poco prima da Zara. Conclusione: una denuncia, e niente caramelle.