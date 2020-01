Dal colpo nel 2019 alla denuncia nel 2020: 37enne nei guai per il furto di grondaie di rame

Il "colpo" nel 2019. La "punizione" nel 2020: i carabinieri di Teolo hanno denunciato per furto in abitazione S.V., 37enne pregiudicato di origini romene residente a Villanova Marchesana (Rovigo) ma di fatto senza fissa dimora.

I fatti

Il furto risale al 28 novembre 2019, quando l'uomo era penetrato nell'abitazione di un 56enne residente in via Groppetto a Teolo riuscendo a rubare tre grondaie in rame, caricandole su furgone e allontanandosi a tutto gas facendo così perdere le proprie tracce. Grazie alle meticolose indagini dei militari dell'Arma, però, il colpevole è stato rintracciato e deferito.