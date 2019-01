Esce col carrello stracolmo di merce, ma senza pagare: 27enne pizzicata e denunciata

E il bello è che lei pensava davvero di riuscire a farla franca... L.S., 27enne di origine rom ma residente a Mirano, è stata denunciata per il maxi-furto tentato all'Ikea di Padova.

La dinamica

A denunciare il furto ai carabinieri di Noventa è stato proprio il direttore del megastore, che ha spiegato anche l'incredibile dinamica: la donna aveva provato ad uscire dal negozio col carrello colmo di merce per 1.500 euro senza però scucire mezzo centesimo. Un tentativo che, però, non è andato a buon fine: la zingara è stata colta in flagrante e denunciata.