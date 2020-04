Ladri in pizzeria: spariscono alimenti e fondo cassa ma le indagini incastrano i sospettati

Avevano forzato la porta della sede della pizzeria 180 Grammi di Noventa, rubando tutto ciò che hanno trovato a portata di mano. In meno di una settimana però i carabinieri sono riusciti a risalire ai due presunti responsabili.

Il colpo e le indagini

L'indagine era partita il 1 aprile quando il titolare del locale di via Risorgimento si era recato in caserma dopo aver scoperto le tracce del passaggio dei ladri. I militari avevano raccolto la querela ed effettuato un sopralluogo dando il via a un lavoro d'indagine che in pochi giorni ha dato i primi frutti. Grazie agli elementi raccolti sulla scena gli inquirenti sono infatti risaliti a una coppia di giovani originari della Bulgaria. Tutti gli indizi puntano su M.R. e A.G., entrambi di 28 anni e senza fissa dimora in Italia, che lunedì sono stati raggiunti da una denuncia per furto aggravato in concorso.