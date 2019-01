Il furto, la lite, la doppia denuncia: due senzatetto seminano scompiglio in zona stazione

Iniziamo dalla fine: l'accusato è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spacco, mentre l'accusatore non avrebbe neanche dovuto essere lì in quanto colpito da daspo urbano. I protagonisti della vicenda? Due senzatetto. Il resto è tutto da leggere.

I fatti

È successo alle ore 8 di giovedì 3 gennaio nei pressi della stazione di Padova, davanti a McDonald's, dove un clochard italiano ha intercettato un "pari ruolo" algerino accusandolo di avergli rubato un paio di ochiali e alcuni flaconi di metadone mentre stava dormendo vicino ai binari. Ne nasce una lite, e quando arriva la polizia il senzatetto nordafricano prima prova a scappare e poi oppone resistenza contro gli agenti. Motivo: aveva in tasca quasi 5 grammi di marijuana. E il finale già lo sapete...