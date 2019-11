Furti in negozio, mamma nasconde la refurtiva sotto il passeggino del figlioletto

Prima il supermercato del Centro Giotto, poi il negozio Decatholn dall'altro lato di via Venezia. Sono due i furti messi in atto nella giornata di lunedì, entrambi sventati dalla sicurezza privata che ha allertato i carabinieri.

La refurtiva nel passeggino

Nel supermercato Auchan è stata intercettata una 29enne romena, bloccata prima che potesse superare le casse e raggiungere l'esterno. La donna aveva insospettito con i suoi movimenti il personale della security, che l'aveva notata trafficare tra gli scaffali e sul passeggino del bimbo che aveva con sé, rivelatosi poi il figlio. All'arrivo dei militari del Nucleo radiomobile di Padova la straniera, che risiede in città, ha riconsegnato alcune confezioni di generi alimentari e dei giocattoli che aveva nascosto nel ripiano inferiore della carrozzina. La merce, del valore di 80 euro, è stata restituita al negozio mentre la 29enne è stata denunciata per furto aggravato.

Antitaccheggio divelto

Copione analogo poco dopo nel punto vendita Decathlon, dove a vedersi parare davanti gli uomini del servizio di sicurezza è stato un 18enne del Kosovo, irregolare in Italia. Il ragazzo aveva tentato di nascondersi addosso un giubbotto, a cui nei camerini era riuscito a staccare la placca antitaccheggio. Una premura che non è bastata a non farlo scoprire e che gli è costata una denuncia elevata dai carabinieri di Cadoneghe intervenuti sul posto. Il giaccone da 150 euro è quindi stato riconsegnato ai responsabili del negozio.