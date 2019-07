Padovaland, banda di ragazzini ruba dalle borse dei clienti. Il più piccolo ha 12 anni

Un pomeriggio al celebre parco acquatico in zona Industriale, a cercare sollievo dal caldo torrido. Poi le segnalazioni alla reception: qualcuno sta frugando nelle borse e negli zaini, forse c'è un ladro in azione. É bastato poco per risalire ai responsabili, uno dei quali è addirittura troppo giovane per essere imputato.

Le ricerche

La chiamata al 113 è partita poco dopo le 15 e quando una volante è arrivata in viale della Regione Veneto i gestori del parco avevano già cominciato a visionare le immagini delle telecamere. Immagini che ben presto hanno aiutato a individuare i responsabili del furto appena consumato. In questura sono finiti quattro giovanissimi: una ragazzina di 15 anni, due ragazzi 17enni e uno di soli 12 anni. Il gruppetto aveva rovistato nelle borse lasciate incustodite dai clienti, arraffando in un caso delle sigarette, una t-shirt e una banconota da 10 euro. Prelevati e trasferiti negli uffici di piazzetta Palatucci sono stati denunciati per furto. Accusa scampata dal più piccolo, non avendo ancora compiuto 14 anni. I ragazzi sono poi stati riconsegnati ai genitori, chiamati a riprenderli.