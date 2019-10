Calzini, caricabatterie, monetine: quando un furto da pochi euro val bene una denuncia

Meno di trenta euro. Tanto (poco) ha mosso la mano di due 16enni e un 36enne che devono ora rispondere dell'accusa di furto aggravato.

Colpo in lavanderia

I carabinieri di Pionca di Vigonza dopo una breve indagini sono risaliti all'autore del colpo messo a segno il 2 ottobre ai danni di una lavanderia self service di Villanova di Camposampiero. All'interno del locale era stato forzato un distributore automatico per la vendita dei detersivi, da cui erano stati trafugati circa 30 euro in monetine. I successivi accertamenti hanno portato al 36enne T.D., residente a Noale, denunciato meno di una settimana dopo il furto.

Minori in azione al supermercato

Doppio intervento invece per la polizia all'Arcella. Alle 14.50 gli agenti sono intervenuti al supermercato Pam della galleria San Carlo, dove la vigilanza aveva poco prima sorpreso un 16enne tunisino con alcune paia di calzini nascoste sotto i vestiti. Il minorenne è stato trattenuto nel negozio e ha restituito la merce, del valore di 27 euro. Denunciato, è poi stato affidato ai servizi sociali. Stessa sorte per un coetaneo e connazionale, bloccato in circostanze analoghe all'Alì di via Saetta. Nel supermercato aveva appena tentato di rubare un caricabatteria per cellulare dal costo di 23 euro.