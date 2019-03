Tenta il furto al negozio di cosmetici, scoperta e denunciata deve cedere il bottino

Il colpo si è svolto martedì pomeriggio e ha avuto come bersaglio il punto vendita Acqua&Sapone di Cadoneghe.

La vicenda

I dipendenti del negozio hanno notato i movimenti guardinghi di una donna sulla quarantina che da qualche minuto si aggirava tra gli scaffali. Notandola mentre cercava di nascondere alcuni prodotti di bellezza è stato chiesto l'intervento dei carabinieri arrivati in pochi minuti in via Fiorita. Qui hanno sorpreso la donna, padovana di 42 anni, con i cosmetici addosso. Restituita la refurtiva ai proprietari, la responsabile è stata condotta in caserma e denunciata.