Dallo shopping al furto, coppia di amiche scoperta dopo il colpo in negozio

Hanno tentato di confondersi tra gli altri clienti, uscendo dal negozio con della merce nascosta sotto ai vestiti. A notarle è però stato il personale della vigilanza, che ha tempestivamente allertato il 112.

Il colpo

Il centro commerciale Le Brentelle di Sarmeola torna a essere meta dei taccheggiatori, con i suoi negozi -di abbigliamento in particolare- ancora una volta teatro di piccoli furti. L'ultimo è stato il punto vendita Ovs, preso di mira da due donne cubane lunedì pomeriggio. Le due amiche di 36 e 29 anni sono entrate come normali clienti, intrattenendosi a lungo tra scaffali e camerini. Un atteggiamento che ha insospettito i vigilantes che, nel momento in cui le due sudamericane si sono allontanate senza passare dalle casse, hanno chiesto l'intervento dei carabinieri. All'arrivo della pattuglia la coppia ha dovuto riconsegnare il bottino, consistente in alcuni capi d'abbigliamento per un valore di 110 euro. M.N.Y. (36 anni) e R.N.L.I. (29) sono quindi state identificate e denunciate per furto aggravato in concorso.