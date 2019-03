Furto da Biasetto, via le offerte per i bimbi malati. Secondo colpo del giorno per il ladro

É stato colpito dall'ennesima denuncia il trentanovenne senza fissa dimora B.S., la seconda relativa a furti commessi nella giornata di domenica scorsa. Ha colpito prima tra l'Arcella e Mortise, poi alla pasticceria Biasetto.

Una domenica all'insegna dei furti

Attorno alle 12 i carabinieri arrivano al Festival Snack Bar di via del Plebiscito, dove qualcuno ha cercato di frantumare una vetrina con un tombino in ghisa per rubare all'interno. Il vetro resiste e il malvivente si arrende allontanandosi. Gli inquirenti grazie alle telecamere riconoscono il colpevole e lunedì mattina lo rintracciano, denunciandolo. La domenica criminale dell'uomo non si era però conclusa davanti al furto fallito: poche ore dopo, alle 18, l'uomo è infatti tornato in azione.

Colpo subdolo dal "re della pasticceria"

Stavolta ha puntato uno dei locali più noti della città, la celebre pasticceria Biasetto in via Facciolati, a pochi metri da Pontecorvo. É entrato nel bar dove c'erano altri clienti e sfruttando un momento di distrazione del personale ha rubato una cassettina posata sul bancone. Era un contenitore destinato alle offerte per la onlus Uniti per crescere, associazione padovana che sostiene i bambini affetti da problemi neurologici e neuropsichiatrici. All'interno c'erano circa 300 euro.

La nuova denuncia

Avvertiti i carabinieri di Prato della Valle sono partite le indagini. Tre giorni dopo, i riscontri ottenuti dalle testimonianze e ancora una volta dalla videosorveglianza non hanno lasciato dubbi: era lo stesso uomo che colpito in via del Plebiscito. Vagabondo che bazzica in città, è stato nuovamente rintracciato e portato in caserma, dove si è visto denunciare per furto aggravato.