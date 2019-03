Furto sacrilego alla Scoletta del Santo: "pesca" le offerte, bloccata sul sagrato

Dopo gli accattoni molesti e i truffatori che raggiravano i fedeli millantando raccolte benefiche in favore dei bimbi malati, il sagrato della basilica torna a essere palcoscenico dei delinquenti.

Ladra sotto controllo

A vigilare sul Santo pensano i carabinieri, che anche in questo caso sono riusciti a sventare il colpo e incastrare la responsabile. UGiovedì una giovane romena, ventiduenne senza fissa dimora che bazzica in città, è stata intercettata sul sagrato mentre si allontanava in tutta fretta. L'avevano notata poco prima i militari di Prato della Valle mentre armeggiava furtivamente nell'oratorio della Scoletta, sede dell'Arciconfraternita del Santo, da cui era poi uscita di corsa. Perquisendola sono riusciti a farsi riconsegnare la banconota da cinque euro che la ragazza aveva appena sottratto da un inginocchiatoio in legno, sfilandola dalla feritoia per le offerte. Mentre la donna veniva portata in caserma e denunciata per furto aggravato, i carabinieri hanno riconsegnato il denaro ai frati.