Affidato ai lavori socialmente utili, svuota il portafoglio a un dipendente comunale

Un portafoglio incustodito, nessun occhio indiscreto nelle vicinanze e le banconote che spariscono dal borsellino. Poi le indagini e la sorpresa: a rubarle è stato un collega della vittima.

Il furto e le indagini

Deve rispondere di furto un 33enne di San Giorgio delle Pertiche individuato dai carabinieri come il responsabile della sparizione di 150 dal portamonete di un operaio comunale. Il fatto contestato risale alla giornata del 30 dicembre, quando entrambe le persone coinvolte si trovavano al lavoro per conto di una società del paese. La vittima era in servizio per conto del Comune, il presunto ladro era assegnato da un mese ai lavori socialmente utili. Il primo aveva lasciato per qualche minuto il portafoglio posato su uno dei furgoni in dotazione, salvo trovarlo poi svuotato dei 150 euro che vi erano riposti. Da lì la denuncia sporta in caserma e l'avvio delle indagini, che hanno portato gli inquirenti fino al 33enne. A fronte delle prove raccolte, giovedì pomeriggio i militari lo hanno raggiunto notificandogli il provvedimento.