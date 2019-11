Sfila due orologi con la "tecnica dell'abbraccio", ma viene scoperta: scatta la doppia denuncia

Un orologio in cambio di un abbraccio. Peccato che i diretti interessati non fossero affatto d'accordo: i carabinieri di Montegrotto Terme hanno denunciato per furto con destrezza D.M., donna rom senza fissa dimora già nota alle forze dell'ordine.

I fatti

Teatro dell'accaduto proprio Montegrotto Terme, dove la donna ha operato in due diverse occasioni: la prima il 20 ottobre, quando ha preso di mira un uomo di 60 anni, e la seconda il 22 ottobre, quando le sue attenzioni sono ricadute su una donna 73enne. In entrambi i casi è riuscita a sottrarre loro l'orologio che avevano al polso, ma le indagini dei militari dell'Arma hanno portato a individuare la zingara senza tuttavia trovare i due orologi rubati.