Restauro con sorpresa: chiude bottega e sparisce con l'orologio del cliente

Un artigiano è stato denunciato per essersi impossessato di un monile che avrebbe dovuto restaurare, ma che non ha mai riconsegnato al legittimo proprietario.

Antichità di famiglia

Professionista padovano residente nella zona delle Terme, il 54enne C.N. ha gestito per diverso tempo un negozio a Mogliano Veneto specializzato nella vendita, riparazione e restauro di orologi. Vista la sua fama ed esperienza decennale nel settore, un 66enne di Camposampiero ha deciso di affidarsi ai suoi servizi per far sistemare un vecchio orologio da taschino recuperato in casa. Un oggetto valutato circa 750 euro, ma con un valore affettivo molto più grande essendo appartenuto alla famiglia dell'uomo per decenni.

L'incarico e la sorpresa

La vicenda risale al luglio 2017. Il 66enne, deciso a far tornare l'orologio al suo antico splendore, ha contatto l'artigiano accordandosi per il restauro. Dopo diverse settimane, non avendo più notizie, ha cercato invano di chiamarlo per ritirare il monile. Ormai preoccupato, non riuscendo a raggiungerlo telefonicamente, si è presentato davanti al negozio di Mogliano trovandosi davanti la serranda abbassata. Il cartello affisso sulla porta ha dato fondo ai suoi sospetti: "cessata attività".

La denuncia

Fiutando il rischio che il 54enne avesse tirato i remi in barca intascando il suo orologio, si è rivolto ai carabinieri facendo scattare le indagini. Riscontri che hanno richiesto mesi di accurate ricerche, culminate con la triste conferma. Mentre dell'oggetto non sono più avute notizie, l'artigiano è stato denunciato per furto nella speranza di poter recuperare il monile e verificare se la stessa sorte sia toccata ad altri clienti raggirati.