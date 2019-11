Degrado in centro storico, continua il bivacco in via Roma. E in furti nei negozi

Sono le vie e le piazze più rinomate e frequentate della città, eppure non sono immuni da piccola criminalità e degrado. Tra furtarelli e bivacchi divenuti ormai fissi, i margini del Liston dimostrano di necessitare ancora di costanti controlli.

Il tentato furto

A prendersene carico mercoledì sono stati gli uomini della questura, chiamati alle 19.50 dai responsabili del negozio Pam di piazzetta Garzeria. All'interno del supermercato era infatti stato sorpreso un uomo che aveva tentato di intascare diversi prodotti passando le casse senza pagare. Operazione mal riuscita, perché il 34enne è stato trattenuto all'interno fino all'arrivo degli agenti, che gli hanno fatto riconsegnare generi alimentari per 112 euro. Restituito il bottino l'uomo, originario di Firenze ma che da tempo bazzica in città e ha già diversi precedenti, è stato denunciato per tentato furto.

Bivacchi sotto i portici

Poco dopo i poliziotti si sono concentrati lungo via Roma, all'altezza del sottoportico della chiesa di Santa Maria dei Servi. Luogo noto per fungere da bivacco per gli sbandati, e che in molte occasioni è stato oggetto di segnalazioni da parte dei residenti per la sporcizia che vi viene abbandonata. Dieci le persone identificate, tutte italiane di cui tre con precedenti penali, ma gli agenti nonostante abbiano fatto allontanare tutti non hanno riscontrato particolari criticità.