Fine mese all'insegna dei furti, colpiti il centro parrocchiale e la scuola elementare

Un'effrazione notturna, una struttura danneggiata e poche decine di euro di bottino. Simili le tecniche con cui sono stati messi a segno i colpi che nei giorni scorsi hanno visto depredati due luoghi di aggregazione della provincia.

A scuola

Risale allo scorso fine settimana il furto commesso alla scuola primaria Guglielmo Marconi di Ponte San Nicolò. A scoprirne i segni e senalare il fatto ai carabinieri sono stati alcuni insegnanti dopo la pausa del weekend. Come ricostruito dagli inquirenti infatti il colpo sarebbe stato consumato tra il 26 e il 30 settembre, probabilmente in orario notturno, quando ignoti forzando una porta sarebbero riusciti a introdursi nell'edificio. Dopo aver frugato negli uffici tutto ciò che sono riusciti a intascare sarebbero circa cento euro in contanti. Le indagini per risalire agli autori sono tutt'ora in corso.

Al centro parrocchiale

Avrebbe invece un sospettato il colpo ai danni dei locali della parrocchia Santa Maria Ausiliatrice di Caselle di Selvazzano, commesso la notte del 1 ottobre. Si tratta di J.M., 35enne tunisino già noto alle forze dell'ordine e denunciato per furto. Su di lui puntano gli indizi raccolti dai militari intervenuti all'indomani del fatto per un sopralluogo. Anche in quel caso sarebbe stato uno degli accessi e l'uomo avrebbe rubato le poche decine di euro di fondo cassa lasciate nell'edificio.