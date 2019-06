Ruba il portafoglio dimenticato al distributore: in casa le prove del furto

Non solo ha approfittato della disattenzione di un 22enne per rubargli in portafoglio. Ma per due settimane lo ha conservato in casa, con dentro tutti i contanti. Cosa che però non gli ha evitato la denuncia.

Il furto

L'episodio risale alla mattina del 26 maggio. Un operaio 22enne di Legnaro si ferma con la sua auto a una pompa di benzina Repsol di Sant’Angelo di Piove. Fa rifornimento ma dimentica il portafoglio accanto alla colonnina del pagamento. Se ne accorge solo ore dopo e tronare al distributore non porta alcun risultato: dei soldi non c'è traccia. Allora va in caserma e sporge denuncia di smarrimento, facendo partire le indagini.

Le immagini

Indagini che dopo qualche giorno portano a una svolta. Visionando le immagini delle telecamere si vede distintamente un uomo. Sono passati pochi minuti da quando il 22enne è ripartito. L'individuo nota il portamonete, si avvicina e lo infila in tasca. A quel punto i militari si adoperano per dare un nome a quel volto e ci riescono a distanza di circa una settimana.

La prova schiacciante

Individuano alcuni potenziali sospettati. Tra questi c'è il 49enne K.B. che vive proprio a Sant'Angelo. La perquisizione della sua abitazione dà la prova definitiva: in casa c'è ancora il portafoglio, con tutti i documenti e la banconota da 50 euro segnalata dal proprietario. L'uomo, denunciato per furto aggravato, restituisce il bottino che viene presto riconsegnato al 22enne. Dall'interno così come dal conto corrente non manca nulla.