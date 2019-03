Fa sparire l'incasso giornaliero, ma viene pizzicato dalle telecamere: denunciato 30enne

La denuncia è arrivata per "furto con destrezza". E a giudicare da come è avvenuto non potrebbe essere altrimenti: guai per C.O., trentenne di origini marocchine ma residente a Montagnana e con precedenti specifici.

La dinamica

La denuncia è arrivata nella mattinata di sabato 9 marzo da parte dei carabinieri di Santa Margherita d'Adige, ma tutto ha avuto inizio nella serata del 27 febbraio quando il nordafricano, mentre si trovava all’interno dell’“Antica Osteria Bottari” a Megliadino San Vitale, approfittando di una momentanea distrazione dell’esercente (impegnato nel servizio ai clienti) si appropriava dell’incasso giornaliero - pari a circa 1.000 euro - custodito in un borsello posto dietro il banco di mescita per poi allontanarsi repentinamente. L'analisi del sistema di videosorveglianza ha consentito di identificare lo straniero quale autore del reato.