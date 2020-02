Uno riuscito, l'altro fallito: ladri in azione in due negozi dell'Alta

Uno su due: ladri in azione nell'Alta, dove si sono resi protagonisti di una tentata spaccata e di una riuscita.

I fatti

È successo a Loreggia nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 febbraio: i malviventi si sono introdotti in un'agenzia di pratiche auto, fuggendo poi con 500 euro. A denunciare il fatto ai carabinieri di Piombino Dese è stato il proprietario 50enne, che ha scoperto di non essere il solo “colpito”: dai militari dell'Arma si è presentato anche un 23enne di Camposampiero, titolare dell'adiacente centro estetico, il quale a sua volta ha denunciato che nella stessa nottata i ladri avevano cercato di entrare anche nel suo negozio senza però riuscirci. In corso le indagini per risalire ai responsabili.