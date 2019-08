Prima la invita fuori a bere, poi tenta di rubarle il portafogli: arrestato per furto e resistenza

Il conto finale? 8 mesi di reclusione e 200 euro di multa (pena sospesa). E il tutto per un portafoglio: M.A., 21enne residente a Conselve, è stato arrestato dai carabinieri di Monselice per furto con destrezza e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti

È accaduto nella serata di venerdì 16 agosto, e il "retroscena" è incredibile: il giovane, infatti, ha rubato il portafogli - contenente solo i documenti e una tessera Bancomat - di una 17enne di Bagnoli che lui stesso aveva invitato fuori per bere qualcosa. Si trovavano al bar "Maleva" di Monselice e lei era in bagno quando il 21enne ha agito, però non aveva fatto i conti coi carabinieri: quando li ha visti prima ha lanciato il portafogli sul pavimento come a fingere estraneità al fatto e poi ha inveito contro i militari dell'Arma, cercando di sfuggire. Ma il piano è andato in fumo, finendo così in manette.