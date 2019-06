Domestiche infedeli, per sei anni derubano l'anziana datrice di lavoro

Persone fidate, accolte in casa per aiutare nelle faccende una donna di 84 anni. Invece dietro la facciata di brave persone si nascondevano due ladre. Questa l'ipotesi degli inquirenti, che mercoledì hanno denunciato due donne.

Colf disoneste

G.R., 72 anni, e M.M. di 53, entrambe residenti a Padova, devono rispondere in concorso di furto continuato. Approfittando del loro lavoro come domestiche in un'abitazione di Selvazzano, avrebbero derubato l'anziana proprietaria. Non una volta, ma decine. Per ben sei anni. A quanto emerso dalle indagini, da marzo 2013 a marzo scorso si sarebbero intascate gioielli e altri oggetti di valore per circa 10mila euro. Rubavano di tanto in tanto, riuscendo a coprire le sparizioni con delle scuse. La vittima infatti non ha mai collegato il fatto di non trovare alcuni oggetti a dei furti. Quando i parenti hanno cominciato a fiutare qualcosa sono partite le indagini. Perquisendo le case delle due ex domestiche, entrambe incensurate, sono stati trovati altri gioielli sospetti. I carabinieri li hanno sequestrati per capire se siano proventi di colpi analoghi.

Televisore rubato

I militari di Abano hanno invece denunciato per ricettazione la 24enne C.P., romena residente ad Albignasego. Era in casa sua la smart tv da 55 pollici rubata nel novembre scorso a un 56enne di Abano. L'uomo aveva subito un furto nella sua abitazione, segnalando tutti gli oggetti portati via dai ladri. Dopo mesi di accertamenti, il televisore è stato trovato in possesso della giovane che non aveva alcun documento per dimostrare di averlo regolarmente comprato. Proseguono le indagini per risalire gli autori materiali del furto.