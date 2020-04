Scoperto a scassinare le automobili in sosta: gli strumenti lo inchiodano

L'atteggiamento sospetto ha dato il là al controllo, gli arnesi che aveva addosso hanno fatto il resto.

Il controllo

É finito denunciato con le accuse di tentato furto e porto abusivo di oggetti atti allo scasso un 20enne di nazionalità marocchina. Il giovane è stato notato alle 7.30 di giovedì da una pattuglia della Squadra volante lungo via Vicenza, la direttrice che dal centro porta in direzione di Chiesanuova. Si aggirava con fare sospetto tra alcune auto parcheggiate, sbirciando negli abitacoli e tastando le maniglie delle portiere. Il suo intento è divenuto evidente quando addosso gli sono stati trovati alcuni attrezzi, che non ha saputo spiegare a cosa gli servissero e che sono pertanto stati ricondotti al tentativo di forzare i veicoli per rubare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Denuncia, multa, foglio di via

Trasferito in questura e identificato, è stato denunciato oltre che sanzionato per aver violato le norme anti contagio trovandosi fuori dal proprio domicilio senza valido motivo. Nei suoi confronti è stato emesso un foglio di via obbligatorio.