Scippo da migliaia di euro, seconda denuncia in due giorni per la giovane sospettata

Vita dura per le scippatrici che scelgono la zona delle Terme per entrare in azione puntando persone in difficoltà e turisti da derubare alla luce del sole. Dopo due colpi a distanza ravvicinata, una 31enne si è vista denunciare per la seconda volta in due giorni.

Le accuse

D.A., nativa della Romania e in Italia senza fissa dimora, deve rispondere dell'accusa di furto con destrezza per la quale è stata denunciata una prima volta martedì e una seconda giovedì. Gli inquirenti ritengono sia lei ad aver derubato prima un 68enne a Montegrotto e poi una 63enne ad Abano, strappandole una collana con la scusa di aiutarla. Ad avvalorare i riscontri investigativi sarebbe l'identikit fornito dall'ultima vittima.

I furti

Il primo scippo risale a martedì quando la giovane avrebbe derubato un uomo a Montegrotto sfilandogli il Rolex. La tempestiva querela aveva permesso ai carabinieri di rintracciare e denunciare la 31enne e una complice di 21 anni. D.A. sarebbe poi tornata in azione mercoledì pomeriggio in via Diaz ad Abano. Lì, su una panchina all'incrocio con via Carota, si trovava la 63enne. Affannata per il caldo, si era seduta per riprendere fiato e accanto a lei si era sistemata la straniera. Ha finto di soccorrerla, spalmandole addirittura un antizanzare. Poi, con mossa fulminea, le aveva strappato una collana da 5mila euro. La nuova breve indagine ha puntato dritto sulla 31enne, che si è vista denunciare per la seconda volta.