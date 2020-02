Rubarono sedici smartphone da due grandi magazzini: in casa refurtiva per 11mila euro

Sono accusati di aver messo a segno due furti a distanza di pochi giorni, accaparrandosi numerosi cellulari di ultima generazione per un valore di oltre 10mila euro. Sono tre ragazzi, tutti denunciati per furto aggravato in concorso.

Le indagini

A notificare loro le denunce nella giornata di martedì sono stati i carabinieri di Albignasego con la collaborazione dei colleghi di Este, Rovigo e Verona. Gli inquirenti hanno raccolto importanti prove a carico dei tre giovani che il 27 gennaio avrebbero rubato sei smartphone da un negozio Mediaworld di San Giovanni Lupatoto (Verona) e altri dieci dal punto vendita Mediaworld del centro commerciale Ipercity di Albignasego il giorno successivo. Le indagini partite dopo i due colpi hanno consentito di identificare i presunti responsabili, risalendo al 29enne E.C.Y. e al 18enne R.A., marocchini di Badia Polesine e al connazionale 22enne M.E.M. di Masi. Nell'abitazione di due di loro è stata recuperata la refurtiva del valore di 11mila euro oltre ad alcuni capi d'abbigliamento che li legavano ai colpi.