«Vorrei una birra»: ruba dalla cassa con uno stratagemma, ma la videosorveglianza la inchioda

Alla proprietaria era subito sembrato strano. E il suo "sesto senso" non ha sbagliato: F.D., 44enne di Cadoneghe, è stata denunciata dai carabinieri della locale stazione per furto aggravato.

I fatti

È successo nel pomeriggio di venerdì 28 giugno proprio a Cadoneghe, presso il bar "Snackeria" di via Rigotti: sono le 14.30 circa quando la donna entra nel locale. La proprietaria del bar la conosce bene non tanto come cliente abituale quanto come "frequentatrice" abituale: la 44enne, infatti, solitamente staziona a lungo senza consumare niente. Immaginate quindi la sorpresa quando la donna chiede una birra alla titolare, la quale gliele elenca: quella scelta dalla cliente, però, è nel magazzino, e dunque va a prenderla. Al suo ritorno la donna paga, saluta e se ne va. Qualcosa, però, non torna alla proprietaria, che va subito a visionare le immagini della videosorveglianza. Scoprendo il misfatto: la "cliente", infatti, ha approfittato della sua assenza per andare dietro al bancone, aprire il registratore di cassa e intascarsi 50 euro. Il seguito vien da sé: la barista chiama i carabinieri, i quali si recano poi dalla donna per notificarle la denuncia e riprendere i 50 euro rubati