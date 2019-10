Fa visita all'amico: gli ruba il portafoglio e gli alleggerisce il conto in banca

Ha sfruttato la generosità di un amico, approfittando di una sua distrazione per intascare portafoglio e bancomat prelevandone del denaro senza alcuna autorizzazione.

Il furto

Le subdole azioni di R.A., 32enne di Este con diversi precedenti, sono venute alla luce grazie alla querela sporta dalla vittima, un 29enne di Baone. Come appurato in sede di indagine, quest'ultimo il 22 ottobre aveva accolto in casa l'amico, a cui aveva dato libero accesso alle varie stanze. Mai avrebbe pensato di dover mettere al sicuro i suoi averi, tanto che ha lasciato tranquillamente in vista il portafoglio. Dettaglio che non è sfuggito al 32enne, che alla prima occasione utile ha intascato il portamonete e come se nulla fosse si è allontanato dall'abitazione. Ha puntato dritto verso la filiale di Intesa Sanpaolo di Este, riuscendo a prelevare mille euro con la tessera dell'amico.

Incastrato

Solo in seguito la vittima si è resa conto della sparizione e dell'ammanco ingiustificato, facendo partire un'indagine che ha avuto una svolta risalendo al punto del prelievo e visionando le immagini delle telecamere della banca. I frame immortalavano il 32enne, che in meno di una settimana si è quindi visto denunciare per furto aggravato e sostituzione di persona.