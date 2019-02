Dal furto alla vendita, tra falsificazioni e scambi di persona: chiuso un "Compro Oro"

Una truffa a sei mani. E nessuna è rimasta impunita: tripla denuncia, ma per motivazioni diverse.

I fatti

Tutto ha inizio a Torreglia nei primi mesi del 2018, quando M.F. fruga tra i gioielli della madre e ruba dei monili per un valore di 2mila euro. Decide di venderli a un compro oro per ricavarne del denaro, ma c'è un problema: all'epoca dei fatti è ancora minorenne, e quindi serve un "complice". Lo trova in M.M., 19enne di Galzignano Terme, il quale si prende carico del progetto dell'amico recandosi in un compro oro di Torreglia. Lì, però, sorge un altro problema: L.N., 46enne del luogo e proprietario dell'esercizio commerciale, informa il giovane che non può effetturare pagamenti oltre i 500 euro. Ma in realtà ci vogliono pochi minuti per aggirare il problema: l'uomo compra i gioielli per 2mila euro intestando tre delle quattro ricevute di vendita ad altre tre ignare persone. E tutto filerebbe liscio, se non fosse che a un certo punto la madre si accorge del furto e denuncia il tutto ai carabinieri di Monselice, i quali fanno partire le indagini e ricostruiscono il tutto. Risultato: il 18enne viene denunciato per furto, il 19enne per sostituzione di persona e il proprietario del Compro Oro per falsificazione di registro. Ma non solo: il suo negozio è stato chiuso per 30 giorni.