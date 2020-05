Tentato furto al supermercato: pensionata scoperta con la refurtiva addosso

Ha cercato di superare le casse senza pagare le diverse confezioni di prodotti che si era nascosta addosso, venendo però scoperta e denunciata.

Il colpo

Protagonista del tentativo di furto verificatosi mercoledì pomeriggio al supermercato Aliper di via Leonardo da Vinci a Piove di Sacco è stata una 69enne della zona. La pensionata ha raggiunto il negozio, intrattenendosi per diversi minuti tra le corsie. Lì l'ha notata il personale della vigilanza privata, tenendone d'occhio i movimenti sospetti e notando come la donna avesse nascosto alcuni generi alimentari nella borsa e tra i vestiti. Quando l'anziana ha poi cercato di superare le casse senza saldare il conto gli addetti sono entrati in azione, avvincinandola e chiedendole di seguirli negli uffici. A quel punto sono intervenuti come da prassi anche i carabinieri a cui sono state consegnate le confezioni trafugate, del valore di circa 70 euro, poi restituite al negozio. La donna dopo essere stata identificata è stata denunciata a piede libero.