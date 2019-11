Magazzinieri depredano la sede di Gottardo Spa, spariscono 50mila euro in profumi

Per almeno due mesi hanno rubato confezioni di profumi e fragranze di noti marchi, sottraendole dai carichi che avrebbero dovuto rifornire le centinaia di punti vendita Tigotà del Veneto. Ammanchi che non sono sfuggiti al colosso dei prodotti per l'igiene e che sono costati una denuncia a due dipendenti.

Le indagini

L'indagine che ha incastrato il 40enne albanese C.A. di Vigonovo e il 34enne moldavo F.B. di Maserà di Padova è nata lo scorso 25 settembre. Quel giorno il responsabile del patrimonio di Gottardo Spa ha contattato per la prima volta il comando provinciale della guardia di finanza, segnalando una serie di sospette sparizioni dal centro logistico di corso Spagna. In più occasioni era stato riscontrato l'ammanco di confezioni di profumi e le Fiamme gialle hanno pertanto monitorato la situazione per l'intero mese di ottobre.

Incastrati

Grazie ad appostamenti e all'installazione di un circuito interno di videosorveglianza i sospetti si sono addensati attorno ai due stranieri, che non sono dipendenti diretti di Gottardo Spa ma personale assunto tramite un'agenzia interinale e impiegato nel magazzino durante i turni di notte. E proprio nottetempo la coppia entrava in azione, trafugando i prodotti.

La refurtiva

Nei giorni scorsi a svolta decisiva e la denuncia per furto aggravato nata dopo aver informato delle risultanze investigative la procura di Padova. A quanto emerso, per almeno due mesi i due operai avrebbero rubato profumi di marchi celebri, da Paco Rabanne a Giorgio Armani e Bulgari, per un valore totale che si aggira attorno ai 50mila euro. La refurtiva non è stata al momento recuperata e ulteriori approfondimenti sono in corso per capirne la destinazione finale. L'ammanco causato all'azienda sarà pertanto rimborsato dai due responsabili.