Il furto da pochi euro val bene una denuncia: l'aspirante ladro tradito dall'antitaccheggio

Sarebbero costati appena 17 euro i pochi prodotti costati invece l'accusa di furto a S.V., denunciato domenica dai carabinieri di Cittadella.

Il colpo

I militari sono stati chiamati nel tardo pomeriggio dal personale del negozio Upim all'interno del centro commerciale IperLando di viale dell'Artigianato. Poco prima i dipendenti erano stati destati dall'improvviso suono dell'allarme antitaccheggio all'uscita del punto vendita, scattato quando il 35enne S.V. aveva provato a raggiungere l'esterno. L'uomo apparentemente non aveva acquistato nulla, non essendo passato dalle casse. Invece addosso si era nascosto alcuni prodotti che gli sono valsi una denuncia. Quando i carabinieri lo hanno raggiunto sul posto si sono fatti consegnare la misera refurtiva, restituita poi al negozio, prelevando il romeno che risiede a Grantorto, trasferendolo in caserma e formalizzando nei suoi confronti l'accusa di furto.