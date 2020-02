Rubò l'auto con un bambino a bordo prima di schiantarsi: era positivo alla cocaina

Nuovi guai per K.L., il 24enne di Vighizzolo d'Este protagonista con due complici del rocambolesco tentativo di furto terminato con un incidente stradale lo scorso 6 dicembre a Candiana.

La denuncia

La storia aveva fatto molto discutere e il giovane insieme al fratello 19enne e a un cugino 26enne era finito in arresto. Subito dopo la carambola era stato accertato che il 24enne al momento del colpo aveva nel sangue un tasso alcolemico superiore a 2 g/l (quasi cinque volte oltre il consentito), ma a distanza di due mesi e mezzo le analisi tossicologiche aggiungono un altro tassello che va ad aggravarne la posizione. K.L. infatti è risultato positivo anche alla cocaina come dimostrato grazie ai prelievi eseguiti al pronto soccorso di Piove di Sacco. A fronte delle recenti novità i carabinieri nella giornata di giovedì gli hanno notificato una nuova denuncia per guida sotto effetto di stupefacenti.

I fatti

La sera del 6 febbraio un padre di famiglia accosta la sua Peugeot in via Rialto a Candiana. Scende per pochi istanti lasciando l'auto in moto con il figlio di 9 anni sul sedile posteriore. Arriva una Fiat Punto, ne smonta il 24enne che si precipita nella Peugeot e preme sull'acceleratore. Il padre lo vede, si aggrappa alla portiera per fermarlo. Il bandito accelera mentre sulla Fiat procedono i due complici. Una fuga durata pochi metri, poiché i due veicoli finiscono per scontrarsi. I tre provano a fuggire, ma vengono bloccati dai carabinieri che li salvano dal linciaggio e li arrestano per rapina impropria, lesioni personali e resistenza.