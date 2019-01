Tasso alcolico da record: incastrato dalle analisi del sangue dopo lo schianto in scooter

Quella caduta in motorino gli aveva procurato qualche botta, ma la vera mazzata è arrivata a quasi due mesi distanza sotto forma di una denuncia.

L'incidente

A inchiodare un 54enne dell'Alta Padovana alle sue responsabilità sono stati i risultati dei test tossicologici, trasmessi ai carabinieri nei giorni scorsi. C.G. era finito all'ospedale dopo un incidente stradale autonomo. Lo scorso 18 novembre, mentre viaggiava a Camposampiero in sella al suo scooter Piaggio, è finito fuori strada. I passanti lo avevano soccorso, chiamando l'ambulanza e i carabinieri per i rilievi del caso. Nessun altro era rimasto coinvolto, perciò bisognava capire cosa avesse innescato la carambola.

Gli esami

Una distrazione? L'alta velocità? I primi dubbi sono sorti già al momento dei soccorsi. Il 54enne non sembrava del tutto lucido. Forse a causa dello spavento, ma i militari hanno disposto ulteriori accertamenti sanitari per capire se guidasse alterato da qualche sostanza. Sospetti confermati dall'arrivo del referto del laboratorio analisi: quella sera l'uomo aveva bevuto. Tanto. Nel sangue aveva un tasso alcolemico di 2,79 g/l, quasi sei volte oltre il limite consentito per la guida. Accertamenti alla mano, i carabinieri gli hanno notificato la denuncia per guida in stato di ebbrezza e ritirato la patente.