Il conducente è senza patente, il passeggero ha un ordine di espulsione: fermati dalla polizia

Gironzolavano in motorino indisturbati: il guidatore senza patente, il passeggero con un ordine di espulsione. Sono stati fermati e denunciati da una pattuglia della sezione Volanti e il motorino è finito sotto sequestro.

La dinamica

Il tutto è accaduto nel pomeriggio di martedì 7 luglio in via Guicciardini a Padova: due persone erano a bordo di un motorino e sono state fermate dalla polizia per un controllo. Gli agenti hanno scoperto che il conducente, un napoletano di 22 anni residente a Padova, non aveva la patente di guida, mentre il passeggero, un tunisino di 34 anni senza fissa dimora e pregiudicato, aveva a carico un ordine di espulsione dal Paese. Gli agenti hanno posto sotto sequestro il motorino su cui viaggiavano i due, entrambi denunciati: il primo per guida senza patente, il secondo per inottemperanza all’ordine del questore.