Guida la sua Maserati tra i monti bellunesi con la patente sospesa: 37enne denunciato

Recidivo: nonostante un precedente ritiro della patente ha continuato imperterrito a guidare la sua Maserati fino a quando non è stato sorpreso dai carabinieri.

Il controllo

Un trentasettenne padovano che viaggiava a bordo della sua automobile di grossa cilindrata, è stato bloccato martedì dai militari di Vigo di Cadore in provincia di Belluno e denunciato in stato di libertà perché sorpreso alla guida dell’auto nonostante avesse la patente revocata. A quanto si apprende l’uomo, incurante del precedente provvedimento, viaggiava usualmente a bordo veicolo e si spostava sia per motivi lavorativi, sia per piacere personale. La violazione è stata aggravata dato che è già la seconda volta che viene scoperto a guidare senza patente negli ultimi sei mesi.