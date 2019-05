Un ubriaco al volante, ma non solo: il resoconto del servizio coordinato dei carabinieri

Controlli vari. Con risultati: servizio coordinato del nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Padova operato nella serata di giovedì 30 maggio.

I fatti

A finire nei guai è stato V.E., 28enne residente a Teolo: il giovane è stato trovato al volante della sua Peugeot 206 con un tasso alcolemico di 1.30 g/l, beccandosi così una denuncia per guida in stato di ebbrezza con tanto di patente ritirata. I militari dell'Arma hanno inoltre fermato un 19enne albanese e un 32enne nigeriano, entrambi irregolari senza documenti, nonché un 25enne di Valdobbiadene, il quale non poteva trovarsi nella città di Padova in quanto "dotato" di foglio di via.