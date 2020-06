Fermato dai carabinieri dopo aver alzato troppo il gomito: denuncia e patente ritirata

In pienissima notte: i carabinieri del Norm di Cittadella hanno denunciato G.A., 25enne residente a Borgoricco, per guida in stato di ebbrezza.

I fatti

Teatro dell'accaduto Camposampiero: alle ore 4.40 della notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno i militari dell'Arma hanno fermato il ragazzo (alla guida di una Citroen C3 di proprietà della madre) notanto subito che aveva bevuto troppo. E l'alcoltest ha confermato il tutto: il 25enne, ha fatto registrare un tasso alcolemico di 1,67 g/l, più di tre volte oltre il limite consentito, e si è quindi visto ritirare anche la patente.